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Лавров: конфликт закончится, когда Запад перестанет вооружать Украину

Конфликт на Украине закончится, когда Запад перестанет накачивать Киев оружием. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

Лавров рассказал, в каком случае закончится конфликт на Украине
© globallookpress.com

По его словам, решение по урегулированию конфликта на Украине должно учитывать реалии на земле и в общественной жизни.

«Но необходимо именно перестать накачивать Киев вооружениями, и война прекратится. И будем искать решение», — добавил Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США.

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Также Лавров отметил, что Запад в своих инициативах по Украине не говорит о первопричинах конфликта, хотя их много: и госпереворот, и запрет русского языка и невыполнение Минских договоренностей.