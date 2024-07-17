Лавров рассказал, в каком случае закончится конфликт на Украине

Конфликт на Украине закончится, когда Запад перестанет накачивать Киев оружием. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

По его словам, решение по урегулированию конфликта на Украине должно учитывать реалии на земле и в общественной жизни.

«Но необходимо именно перестать накачивать Киев вооружениями, и война прекратится. И будем искать решение», — добавил Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США.



Лавров заявил о попытке Запада продавливать ультиматумы Зеленского

Также Лавров отметил, что Запад в своих инициативах по Украине не говорит о первопричинах конфликта, хотя их много: и госпереворот, и запрет русского языка и невыполнение Минских договоренностей.