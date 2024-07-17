Лавров заявил о попытке Запада продавливать ультиматумы Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны коллективного Запада планируют любой ценой продавливать ультиматумы Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в ООН по итогам заседаний Совета Безопасности, на которых Лавров исполнял обязанности председателя.

«Взят курс на продавливание любой ценой так называемого плана Зеленского, который имеет ярко выраженную форму ультиматума», — заявил он.



Ранее Сергей Лавров выступил на саммите Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».