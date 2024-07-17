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Лавров заявил о попытке Запада продавливать ультиматумы Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны коллективного Запада планируют любой ценой продавливать ультиматумы Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров заявил о попытке Запада продавливать ультиматумы Зеленского
© РИА Новости

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в ООН по итогам заседаний Совета Безопасности, на которых Лавров исполнял обязанности председателя.

«Взят курс на продавливание любой ценой так называемого плана Зеленского, который имеет ярко выраженную форму ультиматума», — заявил он.

Ранее Сергей Лавров выступил на саммите Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».