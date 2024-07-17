В ООН рассказали, кем были прервавшие выступление Лаврова женщины

Женщины, предпринявшие попытку прервать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова во время заседания Совбеза ООН, оказались гостями израильской делегации. Об этом рассказал на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились публикации об инциденте на заседании СБ ООН. Три женщины внезапно поднялись в зале и потребовали освободить заложников, находящихся в плену у палестинского движения ХАМАС.

Нарушительниц оперативно вывела из зала охрана. Лавров не стал прерывать свое выступление.

«Они [активистки] были гостями израильской делегации», — отметил Дюжаррик.



Активисты попытались прервать выступление Лаврова в ООН

Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 7 октября 2023 года. Боевики движения в ходе масштабного нападения захватили свыше 200 заложников. За прошедшие месяцы часть пленных была освобождена, часть погибла.

Родственники оставшихся в плену людей предпринимают значительные усилия к тому, чтобы добиться их возвращения в Израиль.