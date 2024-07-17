Лавров назвал США соучастниками конфликта на Ближнем Востоке и Украине

США стали прямыми соучастником конфликта на Ближнем Востоке и Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании в Совете Безопасности (СБ) ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Lenta.ru

«Осуществляя дипломатическое прикрытие действий Израиля, поставляя оружие и боеприпасы, Вашингтон - всем это понятно - стал прямым соучастником конфликта, так же как и в случае с ситуацией на Украине. Если эта поддержка прекратится, кровопролитие будет остановлено. Однако США либо не хотят, либо не могут этого сделать. Видимо, главное - не спасение человеческих жизней, а маневры, которые позволят набрать побольше очков в ходе избирательной кампании», - отметил Лавров. ТАСС

Кроме того, министр заявил, что РФ считает необходимым начало «откровенного разговора» по ситуации на Ближнем Востоке и вступление Палестины в ряды ООН. Газета.Ru