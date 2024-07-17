Захарова раскритиковала поведение делегации Израиля в ООН

Делегация Израиля в ООН давно превращает дипломатическую работу в балаган, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в среду несколько активистов попытались прервать выступление Сергея Лаврова - когда глава МИД РФ взял слово на заседании СБ, они встали со своих мест на галерке зала Совбеза и стали выкрикивать: "Освободить заложников". Сотрудники охраны ООН быстро среагировали и вывели нарушителей из зала. Как сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, данные активисты были гостями израильской делегации.

"Поведение делегации Израиля в ООН давно вызывает вопросы у многих: сотрудники постпредства этой страны регулярно превращают дипломатическую работу в балаган", - отметила дипломат, комментируя инцидент.



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По словам Захаровой, данная акция получилось не просто глупой, а достигла противоположного эффекта - многие приняли выступающих за пропаластинских активистов.

"Но, видимо, для отчета перед Тель-Авивом о выполненной миссии сойдет", - предположила она.

