Захарова раскритиковала поведение делегации Израиля в ООН

Делегация Израиля в ООН давно превращает дипломатическую работу в балаган, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее в среду несколько активистов попытались прервать выступление Сергея Лаврова - когда глава МИД РФ взял слово на заседании СБ, они встали со своих мест на галерке зала Совбеза и стали выкрикивать: "Освободить заложников". Сотрудники охраны ООН быстро среагировали и вывели нарушителей из зала. Как сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, данные активисты были гостями израильской делегации.
"Поведение делегации Израиля в ООН давно вызывает вопросы у многих: сотрудники постпредства этой страны регулярно превращают дипломатическую работу в балаган", - отметила дипломат, комментируя инцидент.
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По словам Захаровой, данная акция получилось не просто глупой, а достигла противоположного эффекта - многие приняли выступающих за пропаластинских активистов.
"Но, видимо, для отчета перед Тель-Авивом о выполненной миссии сойдет", - предположила она.
"Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности? - задалась вопросом Захарова. - Если подобное поведение одной из делегации будет признано нормой, то вскоре очередные "гости" какой-нибудь другой делегации начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза разными оригинальными способами".