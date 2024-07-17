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Активисты попытались прервать выступление Лаврова в ООН

Три активиста предприняли попытку прервать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку. Об этом пишет ТАСС.

Активисты попытались прервать выступление Лаврова в ООН
© globallookpress.com

По данным агентства, активисты не предпринимали никаких действий во время выступления постпреда Израиля Гилада Эрдана.

После того, как к трибуне вышел Сергей Лавров, они встали со своих мест на галерке зала Совбеза и стали выкрикивать «Освободить заложников».

На кадрах видео, опубликованного агентством, к нарушителям подходит охрана, с тем, чтобы пресечь акцию и вывести их из зала.

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Журналисты отметили, что глава МИД России не прервал свое выступление из-за инцидента.

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