Активисты попытались прервать выступление Лаврова в ООН

Три активиста предприняли попытку прервать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, активисты не предпринимали никаких действий во время выступления постпреда Израиля Гилада Эрдана.

После того, как к трибуне вышел Сергей Лавров, они встали со своих мест на галерке зала Совбеза и стали выкрикивать «Освободить заложников».

На кадрах видео, опубликованного агентством, к нарушителям подходит охрана, с тем, чтобы пресечь акцию и вывести их из зала.

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Журналисты отметили, что глава МИД России не прервал свое выступление из-за инцидента.