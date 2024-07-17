В Совфеде ответили на предсказание Жириновского о покушении на Трампа

Предсказание создателя партии ЛДПР Владимира Жириновского о покушении на экс-президента США Дональда Трампа было очевидным, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что американский политик притягивает внимание неуравновешенных людей.

В США расправа при помощи снайперской винтовки — дело не очень оригинальное. Там это случается обычно или с очень яркими личностями, или с теми, кто останавливается на чьем-то пути. Говорить про прогнозы Жириновского — неблагодарное дело. Но то, что такие личности, как Трамп притягивают внимание, в том числе неуравновешенных людей, — факт. Возможно, это предсказание было очевидным, — высказался сенатор.



Жириновский при жизни заявлял, что на Трампа могут совершить покушение. Политик отмечал, что республиканцу будет достаточно сделать «что-то не то», и он встанет в один ряд с убитым 35-м президентом США Джоном Кеннеди. В Сети опубликовали ролик, в котором в ходе очередного совещания Жириновский озвучил свое пророчество.

В Сети ранее также появилась видеовизуализация головы Трампа в момент покушения. В представленном ролике видна траектория пули, которая прошла мимо политика и задела ухо. Кадры также показывают, как голова отклонилась в момент покушения.