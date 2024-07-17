КПРФ выдвинула кандидата на досрочные выборы губернатора Тульской области

Алексей Лебедев, поддержанный Тульским региональным отделением Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), подал документы для участия в досрочных выборах губернатора региона, которые назначены на 8 сентября. Он стал седьмым кандидатом на этот пост, сообщила пресс-служба избирательной комиссии Тульской области.

"На заседании в среду, 17 июля, избирательная комиссия Тульской области, рассмотрев документы, представленные кандидатом на должность губернатора Тульской области Лебедевым Алексеем Александровичем (Тульское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"), своим постановлением разрешила открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Также в рамках заседания был зарегистрирован уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что Лебедев, который является первым секретарем обкома КПРФ и депутатом Тульской городской думы, стал седьмым кандидатом. Документы для участия в выборах ранее подали: Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Богомолов (самовыдвижение), Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Владимир Дорохов ("Яблоко"), Денис Илюхин (Коммунистическая партия "Коммунисты России"), Дмитрий Миляев ("Единая Россия"). Срок выдвижения завершится 24 июля.

Президент России Владимир Путин 14 мая освободил от должности губернатора Тульской области Алексея Дюмина, назначив его своим помощником. На следующий день глава государства подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрия Миляева, который работал первым заместителем губернатора. Всего в Тульской области пройдут 12 избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов Тульской облдумы и Тульской гордумы. Проголосовать можно будет в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.