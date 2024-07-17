Симоньян назвала стрелявшего в Трампа «подставным полудурком»

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было подставным, а стоит за этим преступлением «глубинное государство». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Покушение на Трампа было совершено во время предвыборного митинга 13 июля. Пуля задела его ухо, но обошлось без серьезных последствий. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного человека. Стрелявший - 20-летний Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками спецслужбы. В ФБР заявили, что его мотивы пока неизвестны.

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Вскоре после покушения американские СМИ сообщили со ссылкой на разведку США, что Иран работает над заговорами с целью убийства Трампа. При этом нет никаких доказательств, что Крукс был как-либо связан с Ираном, писало Politico.

«Трампа пытался убить подставной полудурок по заказу глубинного государства, исчерпавшего возможности не дать ему победить», - так это прокомментировала Симоньян.



По словам главреда RT, она склоняется к этой версии, так как власти США начали «комично и неуклюже валить все на Иран».