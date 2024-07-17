Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по обмену военнопленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала непростым диалог с Украиной по вопросу обмена военнопленными.

«Участвуя в этом процессе, мы видим как непросто идёт диалог», — сказала омбудсмен в своём Telegram.



Она выразила особые слова благодарности Минобороны России и спецслужбам, благодаря которым российские военнослужащие возвращаются домой к своим близким.

«В ходе обмена мы встретились и обсудили с представителем офиса украинского омбудсмена предстоящие совместные гуманитарные акции, в том числе связанные с воссоединением семей», — сказала Москалькова.



17 июля Министерство обороны сообщило о возвращении 95 российских военнослужащих, которые находились в украинском плену и были в смертельной опасности.

5 июня президент Владимир Путин рассказал, что в плену армии России на тот момент было 6465 украинских военнослужащих. В украинском плену находились 1348 россиян.