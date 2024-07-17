Мэр Саранска ушел в отставку после критики главы региона

Мэр Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Об этом решении он заявил на сегодняшней сессии горсовета. Накануне градоначальник подвергся резкой критике со стороны главы РМ Артема Здунова. За отставку мэра депутаты проголосовали единогласно.

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На своем посту Игорь Асабин продержался два с половиной года. Кресло главы столицы Мордовии уроженец Казахстана, ранее работавший помощником депутата Госдумы Сергея Попова, занял в декабре 2021-го. За этот период Саранск, который прежде по праву слыл одним из самых чистых и благоустроенных административных страны, стремительно деградировал, превратившись в грязный неухоженный город. Сегодня столица республики - это разбитые дороги, неубранный мусор, бурьян летом, гололед и снежные завалы зимой, а центральная площадь 1000-летия единения мордовского народа с Русью напоминает руины.

"Больно видеть, как город превращается в помойку", - констатировали комментаторы в саранских пабликах.



На состоявшемся накануне совещании по итогам выполнения контрольных поручений нелестную оценку деятельности работы градоначальника дал и глава РМ. Артем Здунов перечислил многочисленные проблемы, которые так и остались нерешенными. Не прекращается поток жалоб на плохую работу общественного транспорта. Несмотря на то что в прошлом году Саранск получил 35 новых автобусов, на маршруты из них выходит только 10. Горожане по-прежнему каждый день жалуются на стаи бездомных собак и зловонный запах от очистных, некачественный ямочный ремонт асфальта на улицах города, нескошенный бурьян и неспиленные сухие деревья.

- Из-за упавшего дерева погиб человек, пожилой мужчина, - напомнил Артем Здунов. - На свою совесть это запишите. До сих пор не снесена аварийная школа №9, которая была закрыта более года назад. По словам главы РМ, финансирование на эти цели предоставлялось. При этом общаться с родителями учеников, которые обеспокоены этой ситуацией, мэр не пожелал. Что касается фонтана "Звезда Мордовии" на площади 1000-летия, который прежде считался одним из главных украшений Саранска, то он не работает уже два года, и, судя по всему, не откроется и нынешним летом: ремонт объекта изрядно затянулся...



- Вы не выполнили свои обязательства - за вас это сделают другие люди, - констатировал Артем Здунов.



На сегодняшней сессии депутатов горсовета Игорь Асабин, подводя итоги своей деятельности на посту мэра, принес извинения горожанам за то, что "не успел сделать многое".

Временно исполняющим обязанности главы города назначен его заместитель Владимир Быков – директор департамента строительства горадминистрации. В отличие от своего предшественника, он - уроженец Саранска. Владимир Быков родился в 1984 году, в 2006-м окончил Мордовский госуниверситет по специальности "городское строительство и хозяйство". Трудовую деятельность начал ведущим архитектором МУ "Градостроительство". В 2009 году занял пост заместителя заведующего отделом управления градостроительства и архитектуры мэрии, а в апреле 2017-го возглавил управление. В 2021 году Владимир Быков был признан победителем республиканского ежегодного конкурса "Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия".