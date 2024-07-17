В Кремле раскрыли правду о расследовании катастрофы MH17

При расследовании катастрофы самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, доводы России не учитывались, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва не принимала участия в следствии. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что отношение российской стороны к результатам расследования хорошо известно.

Наша позиция прекрасно, хорошо известна. Никакие доводы российской стороны не принимались во внимание. Мы не участвовали в следствии, поэтому наше отношение к этим выводам хорошо известно, — сказал Песков.



МИД: Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17

Ранее в посольстве РФ в Нидерландах сообщили, что высокая политизация дела МН17 не позволила провести тщательное, независимое международное расследование, к которому были бы допущены представители всех сторон. Дипломаты по случаю 10-й годовщины трагедии также выразили соболезнования родным и близким погибших при крушении.

В Министерстве иностранных дел РФ ранее заявили, что Россия приняла решение прекратить участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета МН17. Там назвали происходящее фарсом, добавив, что расследовавший дело Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) ангажирован.