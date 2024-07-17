Матвиенко рассказала о попытках мошенников ее обмануть

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что ее много раз пытались обмануть финансовые мошенники.

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"Правительственный час" на пленарном заседании Совфеда 17 июля посвятили мерам по противодействию незаконным финансовым операциям. Перед сенаторами выступил и ответил на их вопросы директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Подводя итоги "правчаса", спикер верхней палаты парламента обратила внимание на важность формата олимпиады по финграмотности для школьников.

"Что касается олимпиады, коллеги, это очень важно! Ну подумаешь, олимпиада школьников... Проблема у нас в обществе и не только у нас - это финансовая неграмотность населения. Нам надо работать с населением, нам надо повышать финансовую грамотность, а начинать это надо со школы, с детей", - сказала Валентина Матвиенко.



По ее мнению, если дети будут иметь финансовую образованность, то они и родителей "от чего-то и уберегут". Спикер поблагодарила Юрия Чиханчина, что он занимается этим вопросом, несмотря на занятость.

При этом Валентина Матвиенко сделала шуточную оговорку, что сама участвовать в олимпиаде не будет.

"Потому что честно скажу, что я тоже не могу себя считать абсолютно финансово грамотным человеком. Мошенникам пока не удалось меня обмануть. Попыток было много, но... Не обладаю абсолютной финансовой грамотностью, может быть, пойду к вам на курсы", - добавила она с улыбкой.



Напомним, Росфинмониторинг вместе с Минобрнауки и Минпросвещения ежегодно проводят Международную олимпиаду по финансовой безопасности для школьников восьмых-десятых классов и студентов, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Олимпиада направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от финансовой безопасности личности - к финансовой безопасности государства.