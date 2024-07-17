В Кремле рассказали об ответе Европы на мирную инициативу Орбана

Москва не получала никакой реакции от западных стран по мирным предложениям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине, были публичные ответы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Сами европейцы пытаются изобличать Орбана, пытаются полностью дезавуировать вообще какие-либо его полномочия на этот счет и возобновляют решимость оказывать помощь Украине в военных делах. Наверное, это и есть ответ», — заявил официальный представитель Кремля. Lenta.ru

17 июля глава Европейского совета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что переговоры не могут проводиться без Киева. Газета.Ru