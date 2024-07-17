Кремль отреагировал на слова Дуды о войне НАТО с РФ

Кремль не разделяет прогнозы президента Польши Анджея Дуды о том, что победа России в ходе украинского кризиса может привести к войне с западными странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Нет, мы не разделяем такие прогнозы», - подчеркнул официальный представитель Кремля.



Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что НАТО готовится к военному конфликту, а потенциальное противостояние с Россией «будет невероятно близко». Дуда также выразил уверенность, что Россия представляет собой самую большую угрозу безопасности стран НАТО.

В Польше заявили о подготовке НАТО к войне

При этом в принятой по итогам вашингтонского саммита НАТО декларации также подчеркнуто, что альянс считает Россию главной угрозой. Одновременно с этим в НАТО заявили об отсутствии стремления к конфронтации с Москвой и готовности «сохранять каналы связи, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации».