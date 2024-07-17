Кремль отреагировал на слова Дуды о войне НАТО с РФ

Кремль не согласен с Дудой, что победа РФ на Украине приведет к войне с Западом
Успешное завершение специальной военной операции (СВО) не приблизит войну России с Западом, как это полагает президент Польши Анджей Дуда.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление польского лидера.
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Ранее Дуда высказал мнение, что потенциальная война России с Западом "будет невероятно близка" в случае, если РФ одержит верх в вооруженном конфликте на Украине.
"Нет, мы не разделяем такие прогнозы", - подчеркнул Песков.