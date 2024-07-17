Кремль отреагировал на слова Дуды о войне НАТО с РФ

Успешное завершение специальной военной операции (СВО) не приблизит войну России с Западом, как это полагает президент Польши Анджей Дуда.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление польского лидера.

В Польше заявили о подготовке НАТО к войне

Ранее Дуда высказал мнение, что потенциальная война России с Западом "будет невероятно близка" в случае, если РФ одержит верх в вооруженном конфликте на Украине.