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Кремль не согласен с Дудой, что победа РФ на Украине приведет к войне с Западом

Успешное завершение специальной военной операции (СВО) не приблизит войну России с Западом, как это полагает президент Польши Анджей Дуда.

Кремль отреагировал на слова Дуды о войне НАТО с РФ
© globallookpress.com

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление польского лидера.

В Польше заявили о подготовке НАТО к войне

Ранее Дуда высказал мнение, что потенциальная война России с Западом "будет невероятно близка" в случае, если РФ одержит верх в вооруженном конфликте на Украине.

"Нет, мы не разделяем такие прогнозы", - подчеркнул Песков.

Политика
Дмитрий Песков
Анджей Дуда
НАТО