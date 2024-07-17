В Госдуме отреагировали на полет самолета ВВС Британии над Харьковом

В России отреагировали на полет самолета ВВС Британии над Харьковом
Вся разведывательная деятельность на Украине ведется специалистами западной техники, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на полет учебно-пилотажного самолета Grob Prefect T1 британских ВВС над территорией ДНР, Запорожской и Харьковской областей.
"К сожалению, помимо того, что он был замечен, он должен был быть сбит". Алексей Чепа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам
«Вся разведывательная деятельность, вся корректировка ракет и беспилотников осуществляется с помощью специалистов западных средств. Поэтому мы понимаем, чьими силами все это делается», — объяснил появление самолета ВВС Британии в зоне украинского конфликта Чепа.
Во вторник, 16 июля, в 18:26 по московскому времени Grob Prefect T1 появился в Кировоградской области. Около 23:00 он пролетел над Донецкой народной республикой и Запорожской областью. Позднее самолет был замечен над Сумской, Харьковской и Черниговской областями.