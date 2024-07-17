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Матвиенко отчитала сенаторов, не исполнивших поручение о региональных брендах

Председатель палаты регионов Валентина Матвиенко раскритиковала сенаторов от 22 субъектов России, из которых не поступили заявки на регистрацию региональных брендов, на пленарном заседании Совфеда 17 июля.

Матвиенко отчитала 44 сенатора
© РИА Новости

С 2018 года по поручению спикера палаты Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре совместно с сенаторами и Роспатентом ведет работу по выявлению и регистрации региональных брендов. Сейчас в государственном реестре зарегистрировано 349 региональных брендов, лидерами по их количеству являются Краснодарский край — 18, Республика Адыгея — 6, по 5 — Республика Марий Эл, Ставропольский край, Ленинградская область, рассказала председатель комитета Лилия Гумерова.

Она отметила, что 5 июля было зарегистрировано географическое указание «Мелитопольская черешня» из Запорожской области.

«Это первая регистрация в отношении товаров из возвращенных субъектов Российской Федерации», — пояснила сенатор.

При этом, обратила внимание парламентарий, 22 субъекта пока не зарегистрировали ни одного регионального бренда в рамках исполнения поручения.

«22 субъекта умножить на два сенатора — 44 сенатора. А можно задать вам вопрос — а в чем дело? Мы коллегиально принимаем решения, дается вам поручение, тема важнейшая для субъектов. Скажите, почему остальные сенаторы и регионы отработали? Дайте мне список, пожалуйста, этих 22 регионов», — обратилась к парламентариям Матвиенко.

Она попросила сенаторов от этих регионов объяснить, почему они не считают это важным делом и не выполняют решение палаты. Матвиенко призвала их ответственнее относиться к поручениям.

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