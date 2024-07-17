Матвиенко отчитала 44 сенатора

Председатель палаты регионов Валентина Матвиенко раскритиковала сенаторов от 22 субъектов России, из которых не поступили заявки на регистрацию региональных брендов, на пленарном заседании Совфеда 17 июля.

С 2018 года по поручению спикера палаты Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре совместно с сенаторами и Роспатентом ведет работу по выявлению и регистрации региональных брендов. Сейчас в государственном реестре зарегистрировано 349 региональных брендов, лидерами по их количеству являются Краснодарский край — 18, Республика Адыгея — 6, по 5 — Республика Марий Эл, Ставропольский край, Ленинградская область, рассказала председатель комитета Лилия Гумерова.

Она отметила, что 5 июля было зарегистрировано географическое указание «Мелитопольская черешня» из Запорожской области.

«Это первая регистрация в отношении товаров из возвращенных субъектов Российской Федерации», — пояснила сенатор.



При этом, обратила внимание парламентарий, 22 субъекта пока не зарегистрировали ни одного регионального бренда в рамках исполнения поручения.

«22 субъекта умножить на два сенатора — 44 сенатора. А можно задать вам вопрос — а в чем дело? Мы коллегиально принимаем решения, дается вам поручение, тема важнейшая для субъектов. Скажите, почему остальные сенаторы и регионы отработали? Дайте мне список, пожалуйста, этих 22 регионов», — обратилась к парламентариям Матвиенко.



Она попросила сенаторов от этих регионов объяснить, почему они не считают это важным делом и не выполняют решение палаты. Матвиенко призвала их ответственнее относиться к поручениям.