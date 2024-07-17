Выступления в рамках заседания СБ ООН показали, что Запад оказался в меньшинстве, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. RT на русском

Спикер МИД подчеркнула, что выступления представителей государств мирового большинства звучали в унисон российской позиции. Деловая газета «Взгляд»

Заседание Совбеза ООН под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова прошло накануне. Оно было посвящено вопросам многостороннего сотрудничества «в интересах формирования более справедливого мироустройства». Говорит Москва