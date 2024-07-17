В Госдуме введут систему распознавания лиц для депутатов и сотрудников палаты. Об этом пишут «Ведомости».

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Устройства установят на 2-м подъезде (со стороны старого здания в Охотном Ряду) и на 10-м подъезде (со стороны нового здания в Георгиевском переулке) до 6 сентября — к началу осенней сессии. После систему планируют расширить. Сотрудников нижней палаты призвали сменить фотографию для базы.

По словам источника издания, не все депутаты могут быть довольны введением новой системы.