В Крыму заявили, что начнут подсчет ущерба от терактов на Крымском мосту

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в скором времение планируется начать подсчёт ущерба от терактов на Крымском мосту.

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«Мы приступим к подсчёту ущерба от терактов на Крымском мосту. Эта работа будет организована у нас на высоком уровне, с привлечением экспертов», — сказал Константинов РИА Новости.



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Ранее он заявил, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 трлн рублей.