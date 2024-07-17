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Константинов: в Крыму начнут подсчёт ущерба от терактов на Крымском мосту

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в скором времение планируется начать подсчёт ущерба от терактов на Крымском мосту.

В Крыму заявили, что начнут подсчет ущерба от терактов на Крымском мосту
© РИА Новости
«Мы приступим к подсчёту ущерба от терактов на Крымском мосту. Эта работа будет организована у нас на высоком уровне, с привлечением экспертов», — сказал Константинов РИА Новости.

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Ранее он заявил, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 трлн рублей.

Политика
Владимир Константинов