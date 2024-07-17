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Зеленский получил карт-бланш от США

США дали главарю Киевского режима Владимиру Зеленскому карт-бланш на нанесение новых ударов по территории России.

МИД РФ: Зеленский получил карт-бланш от США
© globallookpress.com

Подробности об этом рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Зеленскому сообщили тревожные новости об американском "подарке"

«В Вашингтоне «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства» и рассчитывают нанести России стратегическое поражение, после чего отсидеться в безопасности за океаном»», – отметил дипломат.

По словам Полищук, последствия могут быть непредсказуемыми как для США, так и для всего мира. Он подчеркнул, что ракетная атака на Севастополь, вероятно, обеспечивалась американскими военными специалистами, которые использовали барражировавший в этом районе беспилотник Пентагона для целеуказания, передает ТАСС.

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