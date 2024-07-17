США дали главарю Киевского режима Владимиру Зеленскому карт-бланш на нанесение новых ударов по территории России.

Подробности об этом рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Зеленскому сообщили тревожные новости об американском "подарке"

«В Вашингтоне «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства» и рассчитывают нанести России стратегическое поражение, после чего отсидеться в безопасности за океаном»», – отметил дипломат.



По словам Полищук, последствия могут быть непредсказуемыми как для США, так и для всего мира. Он подчеркнул, что ракетная атака на Севастополь, вероятно, обеспечивалась американскими военными специалистами, которые использовали барражировавший в этом районе беспилотник Пентагона для целеуказания, передает ТАСС.