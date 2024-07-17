Россия в настоящее время намного сильнее, чем 20 лет назад, сообщил «АиФ» заместитель руководителя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

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Запад готовит суперудары по России вплоть до ядерного: чем и как хотят бить

По его словам, страна лучше подготовлена к конфликту с западными странами. При этом Москва до сих пор делает ставку на дипломатические усилия, а не военную мощь. Политик также указал, что «свернуть шею» режиму на Украине можно было еще в нулевые годы, но подобные конфликты требуют накопления экономической и военной мощи, поскольку и тогда вмешательство стран Североатлантического альянса было бы почти неизбежным.