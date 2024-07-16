Захарова: по логике Миллера, покушение на Трампа является демократией

Умозаключения руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера в отношении России подразумевают, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа является проявлением демократии. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В своем Telegram-канале она обратила внимание на реакцию Миллера в ответ на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН. Руководитель пресс-службы Госдепартамента выступил с утверждением, что России "никто не угрожает", а что в Москве воспринимают в качестве угрозы, по его словам, "является демократией".

"Получается, и о покушении на Трампа тоже можно сказать: то, что одни воспринимают в качестве угрозы, является демократией?" - написала Захарова.



Ранее Лавров заявил, что для окончания конфликта на Украине важно устранить его первопричины, в том числе угрозы для России, исходящие от западных стран.