Лавров представит в ООН оценки украинского кризиса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерен представить в ООН оценки украинского кризиса. Об этом он рассказал журналистам.

"Когда вы слышите то, что они [западные представители] говорят в защиту, как они формулируют международное право, суверенитета и территориальной целостности, они забывают напрочь про другие важнейшие компоненты международного права, такие как право наций на самоопределение, суверенное равенство всех государств-членов ООН, - сказал министр. - Забывают о том, что Генеральная Ассамблея уже давно вынесла решение, как трактовать различные положения Устава [ООН]". "Это было в 1970 году, принята декларация о принципах отношений между государствами, на основе Устава ООН, - отметил глава МИД РФ. - Консенсусный документ, и там записано, что все обязаны уважать территориальную целостность тех стран, чьи правительства соблюдают принцип самоопределения народов, и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории". "Ну, кого представляет [Владимир] Зеленский, кого представлял [Петр] Порошенко, кого представляли те, кто совершили госпереворот в Киеве, - сказал министр. - Поэтому это все от лукавого, полный правовой нигилизм, и мы об этом еще подробно завтра на большой пресс-конференции [заявим]".

