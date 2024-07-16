В МИД высказались о снятии санкций с кандидата в вице-президенты США

Вопрос об исключении из санкционного стоп-листа сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса не стоит на повестке, подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Накануне кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выбрал Вэнса кандидатом в вице-президенты.

Журналисты попросили дипломата рассказать, будут ли сенатор вычеркнут из черного списка в том случае, если предприниматель победит в гонке.

«Этот вопрос не стоит на повестке», — отметила Захарова.



Напомним, что в мае 2023 года МИД России опубликовал имена 500 американцев, которым въезд в РФ был закрыт в качестве контрмер на ограничительные меры со стороны США. В перечень попал в том числе Вэнс.