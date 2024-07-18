Лавров иронично прокомментировал поведение постпреда США в ООН

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН по вопросу кризиса на Ближнем Востоке обратился к постоянному представителю США Линде Томас-Гринфилд. Российский дипломат спросил у Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой.

© МИД России

«Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США: слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена?» — заявил Лавров.



В рамках организованного Россией заседания Совбеза ООН по вопросу многостороннего сотрудничества Томас-Гринфилд посвятила выступление конфликту на Украине, хотя основной темой встречи являлся кризис на Ближнем Востоке.

Лавров: Запад в начале 2000-х годов решил, что Россия у него «в кармане»

Ранее трое активистов пытались сорвать выступление главы МИД России на заседании Совета Безопасности ООН. Произошедшее попало на видео. На записи видно, как две женщины поднялись с кресел, держа плакаты с надписями. Утверждается, что они были гостями израильской делегации и встали после речи израильского постпреда в ООН.