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Лавров отметил "красочное" выступление постпреда США в СБ ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров "поблагодарил" в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпреда США Линду Томас-Гринфилд за ее выступление. Лавров проводит министерские дебаты Совбеза в качестве председателя.

Лавров отметил "красочное" выступление постпреда США в СБ ООН
© globallookpress.com

Американский посол в своей речи повторила утверждения администрации США по украинскому кризису, которые неоднократно опровергала российская сторона.

"Благодарю представителя США за красочное выступление", - сиронизировал глава МИД РФ.

Лавров рассказал о заблуждениях администрации Байдена

Западные представители в ООН зачастую выступают не по повестке заседаний, повторяя антироссийские утверждения.