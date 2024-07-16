Главное из выступления Лаврова на саммите Совбеза ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на саммите Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». Мы собрали главное из его речи.

В ходе своего выступления Лавров заявил, что НАТО «стало мало той войны, которую они развязали против России на Украине». По этой причине, считает дипломат, США и НАТО продолжают и дальше эскалировать конфликт.

«Декларируется, что НАТО, дескать, по-прежнему руководствуется задачей защиты территории своих членов, но для этого необходимо распространить доминирование альянса на весь Евразийский континент и прилегающие морские акватории. Военная инфраструктура НАТО продвигается в регион Тихого океана с очевидной целью подорвать асеаноцентричную архитектуру, которая долгие десятилетия выстраивалась на основе принципов равноправия, учета взаимных интересов и консенсуса», — заявил он.



Лавров также добавил, что США призывают своих союзников готовиться к затяжным войнам. По его мнению, «ради сдерживания России» страны Запада ломают собственную систему глобализации. При этом дипломат уверен, что это происходит из-за «независимой политики РФ, которая воспринимается как вызов».

Помимо этого Лавров обвинил США во взрывах на нитках российского газопровода «Северный поток», после чего заявил, что Белый дом снова «унизил» Германию, решив разместить на ее территории свое оружие.

«Вашингтон сделал все, чтобы взорвать (в том числе буквально - посредством организации терактов на газопроводах "Северные потоки") основы взаимовыгодного энергетического сотрудничества России с Германией и Европой в целом. Сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наземных ракет средней дальности. Олаф Шольц так и сказал простодушно: "США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это хорошее решение"», — заявил дипломат.



При этом Лавров подчеркнул, что президент США Джо Байден заблуждается, если считает, что его страна не пострадает от новой мировой войны.

«Господин Кирби от имени президента США заявляет: "Мы не стремимся к третьей мировой войне. Это имело бы ужасные последствия для Европейского континента". Как говорится, оговорка по Фрейду: в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение», — заявил он.



Продолжая тему влияния США, Лавров заявил, что Белый дом требует от своих союзников «послушания». По его словам, из-за этого западные страны игнорируют важнейшие компоненты международного права, поскольку трактуют их «извращенно и выборочно», исходя из запросов США.

«В прошлом веке Джордж Оруэлл в повести "Скотный двор" уже предвидел суть "порядка, основанного на правилах": "все животные равны, но некоторые более равны, чем другие". Если ты выполняешь волю гегемона, тебе все дозволено. А если осмелишься и начнешь защищать свои национальные интересы, тебя объявят изгоем и обложат санкциями», — рассказал российский дипломат.



Исходя из этого, Лавров призвал «хозяев киевского режима заставить Украину соблюдать устав ООН».

«Обращаюсь к хозяевам украинского режима: заставьте его соблюдать статью 1.3 Устава ООН, которая гарантирует основные права и свободы всех людей "без различия расы, пола, языка и религии"», — заявил Лавров.



При этом Лавров также заявил, что Россия готова к поиску баланса интересов для урегулирования конфликта на Украине. Однако он подчеркнул, что странам Запада придется учитывать «объективные геостратегические реалии на Евразийском континенте».

«При согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура подлинно равной и неделимой безопасности. Европа рискует отстать от этого объективного исторического процесса. Мы к поиску баланса интересов готовы», — заявил Лавров.



Кроме того, дипломат призвал учитывать проблемы прав всех национальных меньшинств, которые были затронуты украинским конфликтом. По его словам, замалчивание этих проблем обесценивает любые предложения по мирному урегулированию, а «расистская политика Зеленского получает одобрение».

«Характерно, что в 2014 году, 10 лет назад, Зеленский говорил, цитирую: "Если на Востоке Украины и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них, на законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну". Конец цитаты. С тех пор Вашингтон его успешно перевоспитал и уже в 2021 году Зеленский в одном из интервью требовал от тех, кто ощущает себя сопричастными к русской культуре, убираться в Россию», — заявил он.



Лавров также уточнил, что Россия хочет «устранить первопричины украинского кризиса», а урегулирование конфликта должно включать в себя снятие с России угроз от стран Запада.

«Первое: необходимо устранить раз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе. Условия установления устойчивого мира на Украине изложил президент Путин, не буду их повторять. <...> В многополярном мире по определению не должно быть монополистов в валютно-финансовом регулировании, торговле, технологиях. Эту точку зрения разделяет подавляющее большинство членов мирового сообщества. Особое значение имеет скорейшее реформирование Бреттон-Вудских институтов и Всемирной торговой организации, деятельность которых должна отражать реальный вес незападных центров роста и развития», — пояснил он.



Кроме того, Лавров также призвал к переменам в современных международных институтах глобального управления. К таким институтам дипломат отнес и ООН. Как предложил Лавров, реформа организации должна включать в себя переподтверждение всеми ее членами приверженности принципам Устава организации.

Помимо этого Лавров призвал «избавить G20 от вбрасывания геополитических сюжетов». Он напомнил, что полномочия «Большой двадцатки» ограничены экономическими вопросами, а также сферой развития, поэтому, по его словам, важно избавить диалог на площадке от «конъюнктурных попыток вбрасывать геополитические сюжеты, иначе мы загубим эту полезную площадку».

Он также отметил, что в построении справедливого многостороннего порядка на основе принципов Устава ООН все большую роль играют страны БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).