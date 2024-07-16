Захарова: экс-посол США Гренелл опоздал с идеей федерализации Украины

Помощник экс-президента США Дональда Трампа, бывший американский посол в ФРГ Ричард Гренелл опоздал с идеей создания автономных зон на Украине. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. RT на русском

«Где же ты был, Рик, когда на столе у международного сообщества находились минские договорённости, посвященные именно этому?», — задала риторический вопрос Захарова. Дипломат отметила, что Россия до начала СВО делала все для поддержки минских договоренностей и призывала власти Украины к поиску формы федерализации страны. ТАСС

Гренелл ранее заявил, что создание автономных регионов «означает многое» для людей на Украине и поможет добиться мира и сохранить целостность территории, но сначала нужно «проработать детали». Российская газета