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Гладков сообщил, что уходит на больничный до конца недели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что уходит на больничный до понедельника, 22 июля, по рекомендации врачей. RT на русском

Подробности о болезни губернатор не уточнил, однако рассказал, что вылечится на ногах ему не удается. «Врачи ругаются. Чувствую себя не очень хорошо, но никакой беды страшной нет, нужно просто заняться своим здоровьем, — заявил он. — Просто нужно немного отлежаться». Lenta.ru

Он добавил, что при этом продолжит публиковать утренние и вечерние видеообращения к жителям. ТАСС

Гладков сообщил, что уходит на больничный
© РИА Новости
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