Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что уходит на больничный до понедельника, 22 июля, по рекомендации врачей. RT на русском

Подробности о болезни губернатор не уточнил, однако рассказал, что вылечится на ногах ему не удается. «Врачи ругаются. Чувствую себя не очень хорошо, но никакой беды страшной нет, нужно просто заняться своим здоровьем, — заявил он. — Просто нужно немного отлежаться». Lenta.ru

Он добавил, что при этом продолжит публиковать утренние и вечерние видеообращения к жителям. ТАСС