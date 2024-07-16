Советник генерального прокурора РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором порассуждала о майдане.

«Именно майдан и его последствия являются прямой причиной и единственным поводом самоорганизации части населения свободолюбивой Украины для высказывания позиции, противоположной другой части страны», — считает Поклонская.



Она также отметила роль учрежденной крымским парламентом в марте 2014 года прокуратуры, которая, по ее мнению, достойно обеспечивала права граждан и защиту закона на полуострове как во время референдума о вхождении республики в состав России, так и после него.

В декабре Поклонская также решила порассуждать об украинском майдане. По ее словам, обман был в «фатальной» стадии и плачевно повлиял на украинских граждан. Она отметила, что утром 1 декабря 2013 года власти Украины перешли от пустых обещаний к грандиозной манипуляции сознанием людей.