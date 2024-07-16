Лавров рассказал об унижении ФРГ перед США

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «унижением» ФРГ решение подчиниться США и разместить у себя американские дальнобойные ракеты. Слова министра иностранных дел РФ приводит РИА Новости.

Глава российского МИД в ходе заседания Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства указал, что Берлин «беспрекословно подчинился» решению Вашингтона о размещении на территории Германии американских наемных ракет средней дальности.

«Сегодня мы видим еще одно унижение Германии», — заявил Лавров.



10 июля стало известно, что США начнут размещать дальнобойное ракетное оружие в Германии. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, а также дозвуковых крылатых ракетах большой дальности Tomahawk и разрабатываемом гиперзвуковом оружии.

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