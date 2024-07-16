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Лавров озвучил неприятную для США правду о войне

Соединенные Штаты заблуждаются, что не пострадают от новой глобальной войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН. ТАСС

От новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники — если на таком анализе строится стратегия администрации [президента США Джо] Байдена, то это крайне опасное заблуждение. Европейцы должны осознать, какая самоубийственная роль им уготована, — сказал Лавров. News.ru

Он напомнил, что США призывают своих союзников готовиться к затяжным войнам, причем не только в Европе. «На днях замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что США и союзники "должны готовиться к затяжным войнам, причем не только в Европе"», — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства. Lenta.ru

Лавров рассказал, кто пострадает от новой глобальной войны
© РИА Новости
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