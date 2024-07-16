Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник осудил расстрел российского военнослужащего боевиками «Азова» (признан экстремистской и террористической организацией). Он назвал это демонстрацией безнаказанности и международной поддержки. Ura.Ru

«Показывать эти «подвиги» окружающим - это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и «международной крыши», обещанной западниками нацистам», - сказал он. Российская газета

«Это важно для всего не потерявшего человеческие ориентиры человечества. Они должны получить и международную оценку и понести наказание. Другого варианта для них не будет», — заключил посол. News.ru