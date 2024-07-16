Заявления украинской стороны о готовности к переговорам на деле — пустые слова и «очковтирательство» до тех пор, пока действует указ о запрете диалога, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. RT на русском

«Если бы власти в Киеве на самом деле были готовы к решению кризиса политико-дипломатическими методами, то они бы в первую очередь отменили действующий на Украине указ о самозапрете ведения переговоров с российским руководством и согласились предметно обсуждать другие инициативы, кроме ультимативной «формулы Зеленского». Пока указ остается в силе и ведется работа по навязыванию "формулы", все заявления Киева о стремлении к миру являются пустыми словами и очковтирательством. Уверены, что в странах мирового большинства это понимают», - подчеркнул Полищук. ТАСС

Ранее Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия должна присутствовать на второй мирной конференции по Украине. Lenta.ru