Мишустин: необходимо включать регионы Кавказа в развитие коридора Север - Юг

Кавказ обладает большим потенциалом, чтобы раскрыть его в полной мере необходимо включать его регионы в развитие международного коридора Север - Юг. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию Северного Кавказа.

"Потенциал очень большой. И чтобы раскрыть его в полной мере, надо активнее включать кавказские субъекты в развитие международного коридора Север - Юг", - подчеркнул глава кабмина.



Он обратил внимание, что уже завершена модернизация двух пунктов пропуска на границе с Азербайджаном, расширяется трасса Р-217 "Кавказ" и строятся обходы Гудермеса и Грозного. Предусмотрено и финансирование на обходы Дербента, Махачкалы и Хасавюрта. "Все это послужит увеличению поставок российских товаров на новые перспективные рынки", - указал премьер.

Мишустин также указал, что с учетом геостратегического положения Северного Кавказа необходимо наладить и надежные логистические цепочки.

"Продукция, которая производится здесь, на Кавказе, в округе, поставляется по всей России и за рубеж", - пояснил он. "Нужно также рассмотреть меры для обеспечения связности курортов и улучшения передвижения путешественников и местных жителей", - добавил премьер.



В округе, перечислил Мишустин, возведен новый терминал во Владикавказе, идет реконструкция воздушных гаваней "Уйташ", "Грозный", "Минводы", "Ставрополь". Председатель правительства напомнил, что на полях форума было подписано соглашение по строительству аэропорта в Карачаево-Черкесии.

"Все это поможет нарастить пассажиропоток, сделать перевозки удобными для людей. Прошу глав регионов и на федеральном уровне тщательно следить за соблюдением сроков", - подытожил он.