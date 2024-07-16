В России высказались о значимости восстановления отношений с Европой

Восстановление отношений России с Европой по всем направлениям сотрудничества возможно и нужно, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что такое мнение в частных разговорах высказывают и многие западные парламентарии. Lenta.ru

«Все возможно. Мы никогда не хлопали дверьми, всегда были готовы к сотрудничеству. Наши усилия в этом направлении оставались без результата, но если мы увидим изменение отношения, стремление к сотрудничеству, то, естественно, это поддержим», — заявил депутат. По его словам, многие европейские политики понимают значимость восстановления отношений с Москвой. Без страны, занимающей половину европейской территории, многие решать вопросы будет непросто. Кроме того, важны и культурная, социальная, спортивная, экономическая стороны сотрудничества, добавил Чепа. Газета.Ru

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю призвал к возобновлению дипотношений с Россией. Российская газета