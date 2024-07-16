В Госдуме назвали способ отомстить за расстрел «азовцами»? бойца ВС РФ

Бойцы ВС России могут негласно договориться не брать в плен бойцов националистических батальонов «Азов»? (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), «Айдар»* (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) или «Кракен», считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий напомнил, что в Великую Отечественную войну в плен не брали солдат из немецкого подразделения, казнившего Зою Космодемьянскую.

Есть один вариант — негласная договоренность между нашими бойцами. Так, в Великую Отечественную не брали в плен, к примеру, солдат из немецкого подразделения, казнившего Зою Космодемьянскую, — высказался депутат.



По его мнению, взятых в плен бойцов необходимо судить по всей строгости закона. Парламентарий отметил, что за терроризм в России можно получить вплоть до пожизненного лишения свободы. При этом Журавлев добавил, что важно разделять тех, кто сдается в плен. Он подчеркнул, что, если это мобилизованный украинец, которого силой загнали в ВСУ, вопрос следует решать иначе.

Вспомните хотя бы парня, который угнал украинский танк на нашу сторону. Он теперь даже получил российское гражданство. Кроме того, это ведь пополнение обменного фонда, а значит, реальный шанс спасти кого-то из наших бойцов, которых на Украине содержат в нечеловеческих условиях, — уточнил парламентарий.



Ранее стало известно, что сотрудники СК России расследуют возможное преступление нацбатальона «Азов» после появления в Сети видео с расстрелом российского бойца. Также будет расследовано ранение мирного жителя ДНР, который получил травмы в результате детонации взрывоопасного предмета.