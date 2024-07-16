В Кремле ответили на вопрос о продаже саудовцами долговых обязательств ЕС

В Кремле знают о планах Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы видели эту информацию», — сказал представитель Кремля.



По его словам, Москва предупреждала об огромном ущербе для международной финансовой системы, к которому, возможно, приведут «незаконные попытки ограбить Россию».

В начале июля агентство Bloomberg писало, что Саудовская Аравия в начале 2024 года в частном порядке «намекнула», что может продать часть европейских долговых обязательств, если страны G7 решат конфисковать почти $300 млрд замороженных активов Российской Федерации. По словам источников агентства, минфин королевства выразил некоторым странам G7 свое несогласие с идеей использования активов РФ для помощи Киеву. Один из источников подчеркнул, что это звучало как завуалированная угроза, поскольку в Эр-Рияде специально упомянули долги, выпущенные французским казначейством.

До этого Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.