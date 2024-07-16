Песков ответил на данные о возможном посредничестве Трампа по Украине

По словам пресс-секретаря президента России, это рассуждения, «кто на что готов, кто придерживается каких позиций».

В комментарии журналистам Дмитрий Песков напомнил, что Дональд Трамп — лишь кандидат в президенты США, и призвал дождаться исхода выборов.

Накануне издание Bild сообщило о письме премьер-министр Венгрии Виктора Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором политик выразил мнение, что Трамп в случае победы на выборах может выступить в качестве посредника по мирному урегулированию ситуации на Украине. Орбан считает, что у республиканца есть «подробные и обоснованные планы на этот счёт».