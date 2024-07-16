Комитет СФ поддержал закон о социальных вкладах для граждан с низкими доходами

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон, который предусматривает создание особых банковских продуктов для граждан с низкими доходами - социального банковского счета и социального банковского вклада. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов.

В редакции первого чтения предполагалось, что для таких банковских продуктов доход будет начисляться в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Банка России.

Ко второму чтению документа было принято решение не привязывать доход к ключевой ставке ЦБ, а увязать его с лучшими условиями, действующими в конкретной кредитной организации. Размер процентной ставки по договору социального банковского вклада определяется как максимальный размер процентной ставки по вкладам физлиц сроком до одного года включительно, привлекаемым кредитной организацией исходя из выполнения вкладчиком всех предусмотренных договором банковского вклада и (или) иными соглашениями условий, необходимых для ее получения, за исключением вкладов сроком до одного месяца и вкладов, предложение о внесении которых действует менее одного месяца.

Договор социального банковского вклада и социального банковского счета будет открываться только в кредитных организациях, имеющих право на привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), на открытие и ведение банковских счетов физических лиц в соответствии с лицензией, выдаваемой Банком России, а также участвующих в системе обязательного страхования вкладов в банках.

Правительством РФ будут установлены особенности заключения (продления) договора социального банковского вклада (счета), его изменения и расторжения, порядок подачи заявления гражданина на оформление договора социального банковского вклада (счета), проверки гражданина на его соответствие установленным требованиям, порядок и сроки представления кредитными организациями сведений о фактах заключения с гражданином договора социального банковского вклада (счета) и его расторжения.

Социальный вклад - только получателям соцподдержки

Открытие социальных счетов (вкладов) будет доступно в электронной форме через единый портал госуслуг и только гражданам, являющимся получателями мер социальной защиты (поддержки), сведения о назначении которых такому гражданину размещены в государственной информационной системе "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".

Договор социального банковского вклада будет заключаться на срок, равный одному году, с возможностью его продления на такой же срок при условии, что на дату окончания его действия гражданин является получателем мер социальной защиты (поддержки), имеющим право на заключение договора социального банковского вклада. Если гражданин соответствует требованиям, то кредитная организация не вправе отказаться от заключения с ним договора социального банковского вклада (счета).

Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счете по договору социального банковского вклада, не может превышать 50 тыс. рублей. Внесение денежных средств в иностранной валюте на счет по договору социального банковского вклада не допускается. Договор социального банковского счета должен предусматривать операции в рублях с использованием национального платежного инструмента.

Банк не вправе будет взимать комиссионное вознаграждение за совершение операций по переводу денежных средств с социального банковского счета в размере, не превышающем 20 тыс. рублей в течение календарного месяца, открытие и обслуживание социального банковского счета, предоставление и использование платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом, а также за пополнение социального банковского счета. На остаток денежных средств на банковском счете, открываемом в соответствии с договором социального банковского счета, банк ежедневно начисляет проценты в следующих размерах: 1) на остаток денежных средств в размере до 50 тыс. рублей - по ставке не менее одной второй действующей на дату начисления процентов ключевой ставки Банка России; 2) на остаток денежных средств в размере свыше 50 тыс. рублей - по ставке, установленной в договоре социального банковского счета.

Выплата процентов по договору социального банковского счета осуществляется ежемесячно путем перечисления денежных средств на социальный банковский счет. Гражданин не вправе иметь более одного социального банковского счета (вклада). При наличии действующего договора социального банковского счета (вклада) гражданину в открытии нового аналогичного счета должно быть отказано.

Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.