Власти Украины запустили в стране «машину оболванивания населения» и разжигают ненависть ко всему русскому. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Telegram-каналом Shot прокомментировал результаты социологических опросов на Украине о переговорах с Россией.

«Народ Украины оболванивают, промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому. Разжигают такие националистические, в плохом смысле этого слова, чувства, способствуют размножению бацилл нацизма», - заметил он.



При этом, по словам официального представителя Кремля, несмотря на работу «машины по оболваниванию населения», число жителей Украины, выступающих за переговоры с Россией, будет расти.

Стало известно, сколько граждан Украины выступают за переговоры с Россией

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Россия провела несколько раундов мирных переговоров с Украиной. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Но по инициативе украинской стороны переговоры были прекращены.