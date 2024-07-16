Большинство украинцев выступают против переговоров из-за «работающей в стране машины по оболваниванию населения». Об этом Дмитрий Песков в комментарии Life.

Песков прокомментировал результаты социологических опросов на Украине о переговорах с Россией. Он назвал причиной отказа значительной части украинцев от переговоров работу в стране «машины по оболваниванию населения».

«Работает она весьма искусно и массированно. То есть народ оболванивают, промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому», — считает пресс-секретарь президента.



При этом он подчеркнул, что число выступающих в поддержку переговоров с Москвой граждан Украины внушает оптимизм.