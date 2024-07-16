Кремль пока не понимает, что Владимир Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира», учитывая, что первый по факту им не был. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник, 15 июля, Зеленский заявил, что представители России должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта. По его словам, завершить подготовку к саммиту планируют к ноябрю 2024 года.

«Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира. Поэтому, что он имеет в виду, наверное, надо сначала понять», — прокомментировал слова Зеленского Песков.



Напомним, что конференция по Украине проводилась с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Россия на нее приглашена не была. Кроме того, отсутствовали делегации большинства членов ООН. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась фиаско, а подобные «сходки» не смогут стать основой для достижения устойчивого мира.