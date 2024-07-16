Россия озабочена касательно покушения на Дональда Трампа. Такое заявление сделал в интервью «Звезде» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, когда во внутриполитической арене, в ходе предвыборной кампании начинает превалировать насилие, то это предмет озабоченности всего мира, в том числе и России.

«Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутриполитические процессы в США. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Штатах», - подчеркнул спикер Кремля.



Песков отметил, что США является самой мощной военной страной, которая тратит «бешеные деньги», больше, чем все другие страны вместе взятые, на министерство обороны.