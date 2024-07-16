Медведев прокомментировал расстрел «азовцами»* российского бойца

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что после расправы украинских военнослужащих над российским бойцом «не может быть места пощаде».

Так он прокомментировал опубликованный в Сети ролик, на котором бойцы «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) стреляют в российского бойца, который не оказывает сопротивления.

В этой связи Медведев вновь вспомнил стихотворение Константина Симонова, который призывал не испытывать жалости к врагу.

Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!



* «Азов» признан террористической организацией, запрещен в РФ.