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Медведев прокомментировал расстрел «азовцами»* российского бойца

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что после расправы украинских военнослужащих над российским бойцом «не может быть места пощаде».

Медведев прокомментировал расстрел «азовцами»* российского бойца
© РИА Новости

Так он прокомментировал опубликованный в Сети ролик, на котором бойцы «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) стреляют в российского бойца, который не оказывает сопротивления.

В этой связи Медведев вновь вспомнил стихотворение Константина Симонова, который призывал не испытывать жалости к врагу.

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

* «Азов» признан террористической организацией, запрещен в РФ.

Политика
Константин Симонов
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Совет безопасности РФ