В России захотели расширить основания для включения в реестр экстремистов

Правительство России намерено расширить критерии для включения граждан и организаций в черный список Росфинмониторинга, в котором содержится информация о лицах, причастных к экстремизму или терроризму. Законопроект внесен в Госдуму, документ опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

© РИА Новости

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В пояснительной записке отмечается, что проект направлен на противодействие финансированию экстремистской деятельности.

В России будут блокировать звонки из-за границы

Как «Коммерсантъ», в случае принятия документа, в число экстремистов можно будет попасть практически за любое преступление, если следствие докажет, что оно совершено по мотивам ненависти или вражды. Кроме того, основанием для включения в список станут приговоры или постановления следователя за хулиганство, распространение заведомо ложных сведений и дискредитацию вооруженных сил, геноцид и действия, направленные на нарушение территориальной целостности России.

15 мая федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла подростка Егора Балазейкина из Ленинградской области в список террористов и экстремистов за попытку поджечь военкомат.