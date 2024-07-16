Захарова раскритиковала жесткую политику Франции к своим гражданам

Франция лишила гражданства журналиста Стеллио Жиль Робер Капо Кичи, пишущего под псевдонимом Кеми Себа, за критику политики страны в Африке. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат задалась вопросом, «за какие же грехи» французские власти отобрали паспорт у известного общественного деятеля.

«Не поверите — за критику политики Франции в Африке», — написала Захарова.



При этом она добавила, что даже сторонники действующего президента Франции Эммануэля Макрона вряд ли могут назвать внешнюю политику Парижа на африканском континенте «достойной лестных эпитетов».

Захарова обвинила Запад в искажении права

Представитель МИД РФ отметила, что французское издание Le Figaro назвало Кичи иностранным агентом, заподозрив его в связях с Кремлем.

По мнению Захаровой, ни традиционные для французской философии представления о демократии и свободе слова, ни современные трактовки толерантности и увлечение правами человека не уберегли Францию от того, что известный журналист назвал «негрофобским неоколониализмом».