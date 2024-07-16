В Госдепе объяснили, почему не оглашают возможные встречи дипломатов США и РФ

США не готовы комментировать возможность встреч с представителями России в ходе визита Лаврова в ООН. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Госдепа Соединенных Штатов.

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Причиной нежелания сообщать о возможных встречах стала приватность обсуждений, пишет источник. До этого глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Самолет министра иностранных дел России потратил более 12 часов на путь от Москвы до Нью-Йорка по северному пути в облет недружественных государств. Сообщалось также, что Лавров будет дважды председательствовать на дебатах Совбеза ООН.

Лавров рассказывал, какие темы будут обсуждаться на Совбезе ООН. Будут затронуты задачи многостороннего сотрудничества, обеспечения равноправного, неделимого характера безопасности.